Mania de Churrasco chega ao Shopping União de Osasco

A rede Mania de Churrasco, passa a ser uma referência para quem deseja degustar um bom churrasco no Shopping União de Osasco. A 55ª unidade da marca, que é a quarta operação inaugurada neste primeiro semestre, iniciará as atividades no mês de maio.

Publicidade

O restaurante tem em seu comando o franqueado Rafael Lazari, que comemora a abertura de sua terceira franquia da rede de churrasco. Suas duas outras lojas estão localizadas nos Shoppings Paulista e West Plaza.

“Estou otimista com a abertura de mais uma franquia Mania de Churrasco e com a aposta neste modelo de restaurante, que segue o conceito fast casual. Será um sucesso entre o público de Osasco e um diferencial na praça de alimentação”, avalia Lazari.

A nova loja Mania de Churrasco, instalada na praça de alimentação do Shopping União de Osasco, será a sétima unidade da marca a contar com o sistema de salão próprio. O espaço tem capacidade para cerca de 130 pessoas sentadas.

Plano de expansão

Com a abertura da nova loja, a rede dá mais um passo para a concretização do seu plano de expansão, que prevê chegar a 70 unidades pelo país até o final de 2018.

A meta é ser reconhecida como a melhor churrascaria do Brasil. “Entendemos que como a rede se estruturou, desde o início, para alcançar o sucesso, o reconhecimento será só uma consequência. Para isso, seguimos firmes em nosso DNA, de levar a qualidade, em produto em atendimento, acima de tudo”, avalia Alessandro Pereira, sócio-diretor da rede Mania de Churrasco.