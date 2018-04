PMs realizam parto no Munhoz Júnior, em Osasco

Era 11h55 desta sexta-feira, 20 de abril, quando Policiais da 2ª Companhia do 42º Batalhão receberam um chamado do COPOM, sobre uma gestante que estava passando mal. Ao chegarem no local, na rua Reinaldo Ceschini, Viela 19, Munhoz Júnior, zona Norte de Osasco, Daniela Gonçalves estava em trabalho de parto.

Os soldados Edgard e Ruan logo notaram que não havia tempo de encaminhá-la a um hospital e realizaram o parto, de um menino que ganhou o nome de Victor. Ele e a mãe foram encaminhados ao Hospital Amador Aguiar e passam bem.