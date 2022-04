Fernando Chucre assume Secretaria do Meio Ambiente no governo Rodrigo Garcia

O ex-deputado Fernando Chucre (PSDB), filho do ex-prefeito de Carapicuíba, Fuad Chucre, assumiu uma nova secretaria no governo Rodrigo Garcia (DEM).

publicidade

Chucre assume agora a pasta de Infraestrutura e Meio Ambiente substituindo Marcos Penido, que foi para a Secretaria de Governo.

O arquiteto Fernando Chucre, de 55 anos, também é urbanista e já atuou em cargos de comando do governo do Estado e da prefeitura de São Paulo. Em seu tempo na Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2011, atuou como membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

publicidade

Na atual gestão estadual do governo do Estado, ocupava a presidência executiva do Fundo Social de São Paulo.