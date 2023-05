Festividades de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, começam nesta quinta (1º)

A Catedral de Osasco inicia nesta quinta-feira (1º) as celebrações pelo Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, que é comemorado em 13 de junho. Missas solenes, levantamento do mastro, bolo de Santo Antônio e quermesse estão na programação da igreja.

No dia 1 de junho terá início a Trezena de Santo Antônio, que segue até o dia 12 de junho, quando será realizado o levantamento do Mastro de Santo Antônio, em frente à igreja.

As missas do dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, serão realizadas às 7h com o vigário Padre Rodrigo Sousa; às 10h presidida pelo bispo Diocesano Dom João Bosco; e às 15h, celebrada pelo vigário geral da Diocese de Osasco e pároco da Catedral Monsenhor Claudemir José dos Santos.

Após a missa das 15h, a imagem do santo padroeiro passará por algumas ruas do Centro de Osasco, na tradicional procissão de Santo Antônio. Após a chegada da procissão haverá um show pirotécnico sem ruídos em frente à igreja.

Tradicional Bolo de Santo Antônio

O tradicional bolo de Santo Antônio será vendido no Espaço Catedral, no dia 13 de junho, das 8h às 12h. O pedaço de bolo custa R$ 10 e toda a renda será revertida para as manutenções da Igreja.

Também haverá opção de encomendas de bolos inteiros pelo site www.catedraldeosasco.com.br, as encomendas serão iniciadas dia 1 de junho.

Quermesse

A equipe de Eventos da Catedral já iniciou a Quermesse 2023, com suas barracas de comidas típicas, brincadeiras e show de prêmios. O público pode degustar doces típicos juninos, apreciar lanches, massas, vinho quente, quentão e o famoso chá de amendoim.

A quermesse da catedral acontece aos sábados, das 12h às 22h, domingos e feriados, das 10h às 22h. Toda renda do evento será revertida para as obras da Igreja. Nas redes sociais da Catedral é possível conferir mais informações e ficar por dentro de todos os eventos.