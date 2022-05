Fiação subterrânea substitui postes em Barueri

A Secretaria de Obras de Barueri está instalando fiação subterrânea em alguns pontos da cidade, retirando os postes das calçadas. Já foram feitas obras de enterramento de fios no Boulervard Central e em parte da avenida Andrômeda, em Alphaville.

Atualmente esse serviço está sendo realizado no bairro Boa Vista, no entorno de onde será a Praça das Artes (com previsão de término no final do mês). Depois, deverá começar o serviço na rua Santa Úrsula com a Benedita Guerra Zendron, no Centro.

Há previsão ainda de fiação subterrânea no cruzamento das alamedas Rio Negro e Araguaia, em Alphaville. A Secretaria de Obras também estuda enterrar a fiação na região onde está o Shopping Tamboré, uma vez que no local já existe uma outra obra de construção do túnel subterrâneo para o escoamento de águas da chuva, a fim de acabar com as enchentes no local, como noticiado aqui Obra contra enchentes interdita faixas em ruas de Alphaville.

Segundo a Prefeitura de Barueri, mais do que estética, enterrar fios da rede elétrica e de telecomunicação é também uma questão de eficiência e segurança.