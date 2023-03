Filmes “A Caminho da Lua” e “A Fera do Mar” são exibidos gratuitamente em Cotia

As sessões de cinema gratuitas na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, continuam a todo vapor. Nesta semana, serão exibidos os filmes “A Caminho da Lua” e “A Fera do Mar”.

A programação da semana começa nesta quarta-feira (22), às 15h, com a exibição do filme “A Caminho da Lua”, que volta às telas no dia 20 de março. No sábado (25) é a vez de “Fera do Mar” ser exibido para o público.

A Fera do Mar é um filme protagonizado por uma garotinha curiosa e cheia de determinação. A animação é uma ousada aventura em alto mar, repleta de diversão e misticismo, que acompanha a história de uma menina que ao entrar escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos, inicia uma jornada para lá de extraordinária por águas desconhecidas.

Já A Caminho da Lua é uma história de autoconhecimento. No longa, Fei Fei, uma garota chinesa, constrói uma nave espacial e parte rumo ao espaço à procura da lendária deusa da lua. A animação tem personagens engraçados e um enredo divertido e reflexivo.

SERVIÇO

Cinema na Biblioteca Batista Cepelos – Mês da Mulher

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia, Cotia

Filme: ‘A Caminho da Lua’

Quando: 22 e 29 de março, às 15h

Gênero: Infantil. Musical, fantasia e ficção científica

Classificação: Livre

Exibição gratuita

Filme: ‘A Fera do Mar’

Quando: 25 de março – sábado, às 16h

Gênero: Aventura, comédia e animação

Classificação: 10 anos

Exibição gratuita