Osasco abre chamamento público para projetos voltados às crianças e adolescentes

Foi publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) um edital de chamamento público para análise e seleção de propostas para parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que desenvolvam projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O texto consta na edição nº 2409, de sexta-feira (17).

publicidade

A sessão pública de abertura do chamamento será realizada no dia 27 de março, das 10h às 16h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, localizada na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, s/n, no Centro de Osasco.

Já a sessão pública para informação, esclarecimento e orientação acerca do Edital, próxima etapa do processo, está marcada para o dia 4 de abril, das 10h às 16h, também na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva.

publicidade

Interessados em participar do processo, devem acessar o Edital completo e seus anexos, para consulta e impressão, no link: https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/iomo-2409.pdf. A Prefeitura de Osasco ressalta que é de responsabilidade das OSCs conferir rigorosamente cada requisito do Edital.