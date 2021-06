Fim de semana terá drive-thru para pessoas a partir de 18 anos com comorbidades se vacinarem contra a covid-19 em Osasco

Neste fim de semana será realizado mais um drive-thru da vacinação contra a covid-19 em Osasco. Desta vez, serão vacinadas pessoas a partir de 18 anos com comorbidades. A ação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco acontecerá das 9h às 16h, de sábado e domingo, dias 5 e 6, no estacionamento do Paço Municipal (entrada pela Rua Narciso Sturlini).

Para ser atendido no drive-thru, é necessário fazer cadastramento antecipado no site vacinaja.sp.gov.br e, em seguida, agendar horário na Central 156 (ou 3651-7080). Também é preciso acessar o portal da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br), clicar na tela principal (onde está escrito Coronavírus) e depois clicar no pop-up que se abre na sequência para imprimir e preencher formulário com informações do paciente. Quem não preencher, terá de fazê-lo no dia da vacinação (nesse caso é preciso levar caneta).

No dia da vacinação também será preciso apresentar documento com foto, comprovante de endereço da pessoa que será imunizada, receitas, laudos ou prescrição médica comprovando a comorbidade.

Nos dois dias do drive-thru os profissionais da Saúde também estarão aplicando a segunda dose da AstraZeneca.

Feriado

Embora seja feriado de Corpus Christi em Osasco, na quinta (3/6) e sexta-feira (4/6) as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 10h às 16h para a vacinação contra a covid-19 de pessoas com comorbidades, com 30 anos ou mais. Na quinta (3/6), as UBSs também farão exames PCR em pessoas sintomáticas.

Informações

No hotsite saude.osasco.sp.gov.br há a lista de comorbidades e respostas para as dúvidas mais frequentes em relação à vacinação.