Flávio Venturini se apresenta em Osasco com meia entrada para quem tomou vacina

O Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, em Osasco, será palco da presentação do cantor Flávio Venturini no domingo (1°), às 19h. O artista, que lançou o álbum “Paisagens Sonoras” recentemente, preparou um repertório cheio de novidades e grandes sucessos.

Os ingressos estão à venda no site Mega Bilheteria e contam desconto especial, principalmente nesse momento que os setores culturais estão retomando os trabalhos depois um longe tempo parados por causa da pandemia. Quem estiver vacinado contra a covid-19 com a primeira dose ou dose única pode adquirir o ingresso pela metade do valor (R$ 45).

O evento será uma oportunidade para o público ouvir o álbum inédito do cantor, que tem mais de 45 anos de carreira, e ficou sete anos longe dos estúdios de gravações. Em seu novo projeto, Flávio Venturini traz canções como “Girassol”, “Viver a Vida”, “Vi no Seu Olhar” e “Mantra de São João”.

O artista também não deixa de entoar canções de poetas que sempre o acompanharam em sua carreira, como Ronaldo Bastos, com “Azul com Poeiras de Ouro”, Murilo Antunes, com “Uma Cidade Um Lugar” e Luiz Carlos Sá, com “O Céu de Quem Ama”.

Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, na Vila dos Remédios, Osasco. Mais informações podem ser encontradas no site Mega Bilheteria.

