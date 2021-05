Funcionária manda lanche e pedido de socorro por delivery para cliente após chefe assediá-la

Uma jovem de 19 anos, que trabalha em uma lanchonete enviou um pedido de ajuda, escrito em um guardanapo, junto com o lanche ao cliente, logo após ter sido assediada pelo patrão. O caso aconteceu em Chapecó, Santa Catarina.

A Guarda Municipal foi acionada assim que o casal de clientes encontrou o bilhete junto à entrega. “Por favor, chame a polícia nesse endereço. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira. Por favor, não é brincadeira”, escreveu a funcionária.

Os clientes acionaram a Guarda Municipal, que rapidamente se deslocaram para o estabelecimento. Lá, a jovem contou que estava sozinha com o dono da lanchonete, um homem de 48 anos.

Ela disse que o patrão tentou agarrá-la e chegou a oferecer R$ 150 para que ela fizesse sexo com ele. A cozinheira o acusou ainda de ter tentado drogá-la, oferecido cocaína misturada com vinho que ela tomasse.

Durante buscas no local, os guardas encontraram duas porções de cocaína. Segundo informações do G1, o dono do estabelecimento foi levado à delegacia, mas não foi detido. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia irá investigar o crime.

