GCM de Osasco envolvido na morte de síndico é afastado das ruas

O guarda civil municipal de 29 anos envolvido na morte de Paulo Vicente Vilhena Duarte, 56, foi afastado das ruas e vai fazer tarefas administrativas durante a investigação do caso realizada pela Polícia Civil e apuração da Corregedoria da GCM de Osasco.

Duarte era síndico do condomínio onde o guarda mora, no Bela Vista. Na noite de segunda-feira (4), ele acabou baleado supostamente em um disparo acidental ao tentar tomar a arma do GCM durante uma briga relacionada a uma vaga de garagem.

O tiro acertou o abdome do síndico. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

A polícia apreendeu a arma do GCM, uma pistola calibre ponto 40, e 13 munições intactas. O guarda foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar).

…

Leia também: