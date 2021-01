GCM de Osasco recebe 116 novas pistolas calibre 380 e outros armamentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco recebeu uma série de novos armamentos nesta quarta-feira (6). Os itens foram entregues pelo prefeito Rogério Lins (Podemos). Foram adquiridos, entre outros itens, 116 pistolas Gloc calibre 380, munições não-letais, granadas de gás lacrimogêneo, de efeito moral, granadas de treinamento e lançadores.

O prefeito destacou que a área de segurança pública de Osasco recebeu amplo investimento nos últimos quatro anos, o que permitiu a contratação de novos guardas civis municipais, aquisição de novos armamentos, viaturas para a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e motocicletas para a ROMO (Rondas Operacionais com Motocicleta).

Rogério Lins ressalta ainda que “a GCM de Osasco tem atuado efetivamente no apoio às polícias Civil e Militar no combate à criminalidade no município. Com isso, nos últimos meses conseguiu evitar ou combater diversos delitos, o que resultou na apreensão de armas, motocicletas e entorpecentes em posse de criminosos”.

O chefe do Executivo estava acompanhado dos secretários José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano), Thiago Silva (Comunicação), do secretário-adjunto de Segurança, Adilson Moreira, do comandante Raimundo Pereira Neto, e do subcomandante Vaz.