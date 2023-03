GCM recupera carga roubada de entregador do Mercado Livre em Itapevi

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi conseguiu recuperar mercadorias que foram roubadas de um prestador de serviço do Mercado Livre.

De acordo com a Guarda, a equipe realizava ronda nesta quinta-feira (23) quando foi acionada pelo motorista que foi vítima do assalto, na Estrada Beatriz Rufino Bispo, na Chácara Santa Cecília.

O entregador informou que estava trabalhando pelo local e foi surpreendido por homens em um veículo vermelho que o obrigaram a descarregar as mercadorias e entregá-las, depois fugiram.

O motorista passou aos guardas os detalhes do veículo e uma viatura em patrulha encontrou o carro usado no roubo com os itens subtraídos.

A GCM conseguiu recuperar algumas mercadorias, como: equipamentos eletrônicos, móveis, pneus, bicicleta e monitor para computadores.

A ocorrência foi apresentada a Polícia Civil de Itapevi e um suspeito, que conduzia o carro, foi detido e conduzida à delegacia.