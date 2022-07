Geladeiras comercializadas no país devem conter nova etiqueta de eficiência energética

A partir desta sexta-feira (1°), todas as geladeiras comercializadas no Brasil devem conter a nova Etiqueta de Conservação de Energia Elétrica (Ence) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A nova etiqueta para geladeiras introduz as subclasses A+++, A++ e A+ para classificar os modelos que consomem, respectivamente, menos 30%, 20% e 10% de energia do que o tradicional “A”. Com isso, o Inmetro pretende destacar para o consumidor qual o produto que realmente gasta menos energia e incentivar que a indústria adote novas tecnologias em seus produtos, para que se tornem mais eficientes.

Outra novidade é que a etiqueta introduz também um QR Code que indica ao consumidor o status do registro do refrigerador, se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado.

O chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos Científicos (Divet) do instituto, Hércules Souza, explica que, por meio do QR Code, “o próprio consumidor poderá conferir o status do registro daquele refrigerador. Essa é a novidade que o Inmetro está implementando agora com a nova etiqueta”.

A exigência é válida para produtos produzidos no Brasil ou importados. O comércio varejista tem prazo até 30 de junho de 2023 para vender o estoque das geladeiras com a etiqueta antiga.

Da Agência Brasil