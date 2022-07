Governador anuncia início das obras na Raposo Tavares

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) visitou Cotia na manhã dessa sexta-feira (1°) para a inauguração do restaurante Bom Prato, o 64º da rede. Na ocasião, o pré-candidato à reeleição anunciou o início das intervenções na Rodovia Raposo Tavares.

Com investimento previsto de R$ 100 milhões, as obras incluem a construção de uma ponte no KM 24,8; a implantação de uma faixa de aceleração da pista oeste nos KMs 22,8 e 26,8; e de obras especiais também no KM 26,8, com o intuito de promover mais fluidez ao tráfego da região.

As obras serão realizadas pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e têm duração prevista de 24 meses. Segundo o governo do Estado, as intervenções vão melhorar a mobilidade no entorno da rodovia e irão beneficiar também as cidades de Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Osasco e Embu.

Bom Prato

O primeiro café da manhã servido na unidade contou com pão com mussarela, café com leite e uma porção de mamão com granola. O valor do café da manhã é de R$ 0,50. A partir das 11h, será servido almoço de inauguração com o seguinte cardápio: arroz branco e feijão carioca, sobrecoxa assada ao molho barbecue, farofa Cotia, salada de maionese e, de sobremesa, doce de abóbora com coco. Cada refeição custa R$ 1,00.