Governo autoriza desapropriações em Cotia para obras em rodovia

No último sábado, 13, o Diário Oficial do Estado publicou o Decreto de Utilidade Pública (DUP), assinado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), para desapropriação das áreas que compreendem as obras de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

O documento prevê a liberação de uma área total de 320.300,55 m² para a duplicação da pista (do km 45,2 ao km 69,6) e implantação de dispositivos de acesso. Os serviços serão executados nos municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna. O valor a ser empregado para as desapropriações é de R$ 75,8 milhões.

Com a publicação, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, poderá dar continuidade ao processo licitatório para contratação das obras.

O valor orçado das obras é de R$ 234,6 milhões, a serem financiados pelo Banco Mundial, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA).