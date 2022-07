Governo de São Paulo reduz ICMS do etanol e prevê queda de até R$ 0,17 por litro

Governo de São Paulo reduz ICMS do etanol e prevê queda de...

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do etanol de 13,3% para 9,57%. A estimativa do governo é que ação reduza o valor na bomba em R$ 0,17.

A renúncia de receita para o estado está estimada em R$ 125,1 milhões ao mês. Até o final do ano, a redução resultará em um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação.

No mês passado, São Paulo anunciou a redução na alíquota da gasolina, de 25% para 18%. Também foram reduzidos de 25% para 18% o ICMS em operações com energia elétrica, em relação à conta residencial e de serviços de comunicação.

Da Agência Brasil