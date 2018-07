Governo lança Alistamento Civil, que abrirá mil vagas, com bolsas de R$ 500, em Carapicuíba

O prefeito Marcos Neves (PV) participou, na última semana, do lançamento do novo projeto do governo do estado, o JEPOE (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual), conhecido como “Alistamento Civil”. O projeto contemplará, em sua primeira fase, 16 municípios, entre eles Carapicuíba, onde serão abertas mil vagas.

Destinado ao desenvolvimento pessoal e social de jovens em situação de vulnerabilidade, entre 16 e 18 anos, o programa oferecerá bolsa de R$ 500 mensais e cursos de qualificação profissional para os jovens realizarem atividades de interesse social junto à comunidade.

Cada beneficiado terá direito a dois cursos de qualificação, aplicados de segunda a sexta-feira. Já as atividades de interesse social junto à comunidade acontecerão de segunda a sábado. A previsão é que projeto comece já nos próximos meses.

“Este é um projeto de suma importância para os jovens carapicuibanos, que terão a oportunidade de iniciar uma carreira e dedicar-se à comunidade. O Jepoe permite mudanças e novas perspectivas, resgatando a autoestima e mostrando caminhos fora da violência para estes jovens”,analisou o prefeito Marcos Neves.