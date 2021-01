Homem consegue emprego após 6 anos e faz questão de ir agradecer apoio do Portal do Trabalhador de Osasco

Emerson fez diversos cursos oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco no Portal do Trabalhador e acabou se tornando uma figura conhecida e querida pelos funcionários do órgão por todo o seu empenho

Após seis anos desemprego, Emerson Pereira de Almeida de Souza conseguiu a tão sonhada recolocação profissional. E nesta segunda-feira (25), ele fez questão de ir ao Portal do Trabalhador da Prefeitura de Osasco agradecer pelo apoio oferecido na busca por este objetivo.

Emerson fez diversos cursos oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco no Portal do Trabalhador e acabou se tornando uma figura conhecida e querida pelos funcionários do órgão por todo o seu empenho. “Me interessei pelo curso de Portaria, mas acabei fazendo outros quatro também. E agora estou ingressando no de Informática”, declarou.

“Mas hoje, a visita dele ao Portal foi diferente. Ele veio agradecer a equipe de intermediação de mão-de-obra, a equipe de qualificação e a equipe do Osasco Integra pela ajuda que garantiu sua vaga de emprego. Ele começou a trabalhar na quinta-feira!”, celebrou o Portal do Trabalhador de Osasco por meio das redes sociais. “Emerson, o mérito é todo seu! O Portal fica orgulhoso de vê-lo alçando novos voos, e deseja-lhe toda a sorte e sucesso do mundo. Que 2021 lhe reverse só notícias boas como esta! Parabéns!”.

Mais informações sobre vagas de emprego ou cursos oferecidos no Portal do Trabalhador por meio dos telefones: 156, (11) 3653-1133 ou (11) 3651-7080. O órgão também divulga oportunidades por meio das redes sociais, na página abaixo: