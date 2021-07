Homem é preso após agredir companheira e esfaquear enteada em Osasco

Um homem foi preso por policiais militares do 14º Batalhão após agredir a companheira e esfaquear a enteada, no Jardim Elvira, em Osasco, na noite de sábado (24).

De acordo com a PM, por volta das 18h30 os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um imóvel na avenida Pedro Lorena, em Osasco.

No local, encontraram a mulher reclamando de dor no rosto após ter sido agredida pelo companheiro e a enteada com um corte superficial no braço. O agressor foi encontrado com uma faca na mão e acabou detido. Ele deve responder por tentativa de homicídio.

As mulheres foram conduzidas ao Pronto Socorro, onde tiveram por atendimento médico e passam bem.