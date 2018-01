Homem é preso por roubar televisão de escola em Osasco

Na madrugada desta sexta-feira (26), A Polícia militar do Estado de São Paulo (PMESP), realizou a prisão de um indivíduo por furto, na Rua Victor Brecheret, nº 108, no Vila Yara, em Osasco.

A prisão ocorreu quando a equipe de policiais foi solicitada via Central de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM) para atendimento de ocorrência de furto, que estava em andamento no Colégio Villa Rica.

Os policiais fizeram patrulhamento e localizaram um suspeito carregando uma televisão nas mãos. Ao ser abordado, foi constatado que o objeto era fruto de um furto e que pertencia à respectiva escola.

Os policiais militares informaram o indivíduo sobre seus direitos constitucionais, e o conduziram ao 5º Distrito Policial, apresentada a ocorrência à autoridade de plantão. Após tomar conhecimento dos fatos, foi elaborado o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de flagrante por Furto, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.