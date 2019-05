Homem esfaqueou ex-mulher com a filha no colo

Preso pela morte da ex-mulher, Jeferson José Gabriel, de 29 anos, teria esfaqueado Rosmeira Xavier dos Santos, 28, em Pirapora do Bom Jesus, quando ela estava com a filha de dois anos do casal no colo.

Mesmo caindo, ela conseguiu proteger a criança, que não se feriu. “Ela estava com a criança no colo, caiu no chão e não soltou a criança”, disse um dos vizinhos que tentou socorrê-la ao “Brasil Urgente”, da Band.

O crime aconteceu na frente dos quatro filhos dela (três com Jeferson), que têm entre 2 e 10 anos, na noite de sábado (11). O homem não aceitava a separação.

Após esfaquear Rosmeira, Jeferson foi detido por guardas civis municipais de Santana de Parnaíba em uma conhecida mercearia da cidade. Ele confessou ter dado uma facada na mulher.

Segundo os vizinhos, Jeferson costumava ameaçar a ex-companheira. Ele já havia sido preso por furto.

O caso foi registrado na Delegacia de Santana de Parnaíba como violência doméstica e feminicídio.

Levantamento do G1 e da Globonews aponta que os casos de feminicídio estão aumentando no estado. No primeiro trimestre deste ano a alta foi de 76% com relação ao mesmo período em 2018.