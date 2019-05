Homem joga caminhão contra casa da ex em Cotia

Publicidade

Bairro Colinas de Cotia vivência quase tragédia hoje pela manhã.

Nesta manhã de domingo (19), o Bairro Colinas de Cotia por pouco não vivência uma tragédia por ciúmes e inconformismo de uma separação, o motorista de um caminhão caçamba após passar a noite fazendo uso de entorpecentes, que segundo o próprio relatou aos Guardas Civis de Cotia que atenderam a ocorrência, o motorista enciumado e inconformado com a separação da sua ex-mulher, pegou o caminhão sem autorização do proprietário para o qual o agressor trabalha, e foi até a casa da sua ex-mulher e bateu com o caminhão contra o muro da residência, atingindo parte da casa, um carro que estava na garagem, após a colisão saiu do caminhão todo ensanguentado por conta das telhas e madeiras que quebraram o para-brisa do caminhão atingindo o agressor, com um pedaço de pau, passou a quebrar todos os vidros das janelas da casa e forçando a porta para entrar na residência, foi quando populares e vizinhos conseguiram conter o motorista do caminhão que estava totalmente fora de si.

Com a chegada da Guarda Civil de Cotia, o agressor foi detido, conduzido ao UPA do Atalaia para ser medicado e posteriormente a delegacia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência enquadrando-o em 05 artigos: Furto, Tentativa de Homicido, Lesão Corporal, Maria da Penha e Dirigir Veículo Alcoolizado ou Drogado. Indivíduo recolhido a cadeia pública.

Agentes que atenderam a ocorrência: GCF Beatriz e GC Marcel da Equipe C de Cotia, comandada pelo Classe Distinta Capistrano.

