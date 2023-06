Homem que roubava residências com viatura clonada da Polícia Federal é preso em Taboão da Serra

Um homem foi preso nesta quarta-feira (28) em Taboão da Serra acusado de fazer parte de uma quadrilha que utilizada uma viatura clonada da Polícia Federal para praticar roubo à residências. O automóvel clonado, que possuía adesivos idênticos aos das viaturas da Polícia Federal, foi localizado em um imóvel em Taboão da Serra e apreendido.

A ação foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios (DISCCPAT) após uma investigação de cerca de 40 dias. A quadrilha invadiu o imóvel de uma empresária ligada a uma instituição financeira, roubando diversos bens.

Os policiais encontraram o veículo clonado escondido no canto do quintal, coberto por uma lona, na Rua Ângela Maria Cardoso, no Parque Laguna. Além do veículo, foram apreendidos uma pistola, um revólver, um colete balístico, distintivos e carteiras falsificadas da Polícia Federal, um alicate, diversas placas de veículos, máquinas de cartões bancários, além de eletrônicos diversos e outros objetos que serão importantes para as investigações.

O veículo clonado passará por perícia e as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais membros da organização criminosa.