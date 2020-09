Homem rapta menina de 10 anos que brincava na rua e tenta abusar dela em Jandira

Policiais civis prenderam, na manhã desta quarta-feira (23), um homem acusado de sequestrar e tentar abusar de uma menina de 10 anos que brincava na rua, em Jandira.

De acordo com a polícia, uma testemunha avistou quando a garota foi arrebatada por um homem em um veículo.

A menina gritou por socorro e o criminoso a libertou poucos metros à frente, sem sofrer mal maior. Com a comunicação da ocorrência, os agentes identificaram a placa do veículo e chegaram à proprietária. As investigações apontaram que quem fazia uso do veículo no dia e hora do crime era o irmão da dona do carro. Ele possui passagens policiais por estupro.

Deferido o mandado de prisão, uma equipe saiu em diligência e conseguiu prender o suspeito, no Jardim Regina Alice, em Jandira, no veículo utilizado no crime.