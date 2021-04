Horóscopo do Dia 26/04: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 26/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seja qual for a intensidade da atração que sente por essa pessoa, cabe a ela decidir o sim ou o não, e é algo que você deve respeitar. Portanto, se continuar com seu desejo de romance…

Dinheiro & Trabalho: É o momento certo de buscar um pequeno avanço em tudo o que você merece e consegue no longo prazo. Trace um plano mestre no qual se deixará levar, vai se render a ele porque o levará ao topo. Você vê isso com tanta… Continue lendo o horóscopo do dia 26/04 signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se toda vez que você pensa nessa pessoa o mundo parece um lugar melhor, é o sinal e o gesto inconfundível de que está apaixonado. Essa sensação de bem-estar requer toda a sua energia…

Dinheiro & Trabalho: É hora de você focar naquilo que ama, mas sem perder de vista as suas obrigações do dia a dia, caso contrário será impossível atrair o sucesso que tanto deseja. Trabalhar naquilo que o apaixona pode ter sua recompensa… Continue lendo o horóscopo do dia 26/04 signo Gêmeos

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém quer se aproximar e você não está percebendo o interesse dele. Talvez o seu tratamento seja muito distante e não consiga um diálogo com você. Tente estar aberto a novos…

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia bom para lançar as bases necessárias para uma mudança no ciclo que se materializará com seu esforço. Você trabalhará ouvindo atentamente seus próprios medos internos. Somente com essa capacidade… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje será abençoado com um maravilhoso dia no amor. Você terá tudo para conseguir o que deseja, embora sinta um pouco de hesitação. É muito provável que a outra pessoa perceba…

Dinheiro & Trabalho: É necessário que pare com essas pequenas despesas que não percebe, mas que no final do mês afetam seu orçamento. Mantenha uma contabilidade pessoal mais disciplinada e verá que o que pode fazer com o seu dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você deseja que seu futuro parceiro saiba que você realmente se importa com ele e não consegue se expressar, será mais fácil transmitir seu amor por meio de um bilhete, mensagem…

Dinheiro & Trabalho: Para atingir o sucesso que tanto deseja lembre-se de que o talento, a coragem e a excelência somam-se, portanto deve insistir mesmo que tudo pareça ir contra você. Mas se não insistir seguindo em frente apesar dos… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As energias planetárias deste dia irão ajudá-lo a construir uma ponte entre você e alguém especial. Provavelmente vocês não tiveram muitas oportunidades de falar e têm se admirado…

Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa integra quando se trata de cumprir suas responsabilidades. No campo profissional, pode se tornar um workaholic e estar totalmente imerso em suas tarefas e deveres profissionais. Especialmente… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor ocupará seus pensamentos individuais assumindo seu destino emocional como um desafio e lutará muito pela pessoa que ocupa seus pensamentos. Você se deixará levar pelas…

Dinheiro & Trabalho: As oportunidades de avanço e reconhecimento são possíveis. Este é um momento para reconstruir, voltar ao trabalho e seguir em frente com objetivos de longo prazo. No terreno laboral, você terá paciência, perseverança e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um novo amor o deixará louco e mudará sua vida da noite para o dia. Deixe-se levar pelas circunstâncias e você poderá escrever lembranças memoráveis ​​em seu livro sentimental. Essa…

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias estão chegando, trarão muita energia e movimento positivo para você nos negócios. Organize-se com inteligência e tudo funcionará como deseja. Você será o protagonista de uma conclusão feliz, mesmo… Continue lendo o horóscopo de hoje 26/04 signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As chances de tocar a felicidade aumentarão. Nos seus encontros com essa pessoa, o ambiente será muito agradável, sensual e terno. Não perca essa energia, hoje pode surgir uma paixão…

Dinheiro & Trabalho: Você pode completar suas tarefas de acordo com suas expectativas, enquanto sua honestidade e comprometimento lhe renderão muitos elogios. Este pode ser um momento cheio de esperança e promessas. Na parte… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No seu ambiente alguém que o ama secretamente não poderá mais esconder suas emoções e sentimentos. O bom é que você também gosta dessa pessoa. Mostre a ela como vocês…

Dinheiro & Trabalho: Na parte profissional, parece que você está se desdobrando, por um lado, segue o seu próprio instinto para resolver os problemas e, por outro, segue as instruções que lhe foram dadas. Nem todo mundo tem essa habilidade… Continue lendo o horóscopo de hoje 26/04 signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor está em pleno vigor, seu apelo e poder de atração serão extraordinários. Uma pessoa está em posição de iniciar um relacionamento amoroso com você. É alguém do seu círculo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você terá muita energia, coloque-a em bom uso, melhorando suas habilidades ou sendo o mais produtivo possível. É provável que tenha de cumprir algumas horas extras e parecerá que ninguém aprecia… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você deve trazer para fora o que carrega dentro de si, mostre para a pessoa que gosta o que carrega no seu coração, deixe sair como merece, sem medo de nada. Estabeleça aqueles momentos…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia agradeça por poder desfrutar de uma atividade pela qual muitos seriam capazes de qualquer coisa. Trabalhe de manhã à tarde pensando em todas as coisas boas que esse trabalho traz para você. Estar no lugar… Continue lendo o signo Áries

EXPECTATIVA// MercadoCar de Osasco será inaugurada em agosto