Tela Quente hoje (26/04): Oito Mulheres e um Segredo é atração na Globo

Tela Quente hoje (26/04) tem como atração o filme Oito Mulheres e um Segredo, na Globo. O longa será exibido por volta das 23h40, logo após Big Brother Brasil 21.

Tela Quente hoje (26/04) – Oito Mulheres e um Segredo

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

O filme Oito Mulheres e Um Segredo também está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Ocean’s 8

Elenco: Sandra Bullock, Cate Clanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling

Direção: Gary Ross

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia/Ação