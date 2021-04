Barueri abrirá inscrições para castração gratuita de cães e gatos nesta terça (27)

A secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri reabrirá o agendamento de castração gratuita para cães e gatos nesta terça-feira (27). Serão disponibilizadas 600 vagas, divididas entre 180 para caninos e felinos fêmeas e 120 para machos.

O agendamento poderá ser realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h (ou até o encerramento das vagas), no portal da Prefeitura de Barueri, na aba Agendamento CEPAD, que estará funcionando a partir de terça-feira. Também é possível agendar por meio dos telefones (11) 4199-1500, (11) 4718-1789 e WhatsApp (11) 97129-1789 (não serão atendidas ligações neste número).

A administração municipal destaca que o sistema pode sofrer instabilidade pelo número elevado de acessos e o telefone estar “ocupado” devido ao excesso de ligações. Além disso, não serão efetuados agendamentos de forma presencial.

Para agendar a castração, os tutores interessados deverão ter em mãos o RGA de seu pet, o CPF do tutor, que deve estar vinculado ao RGA, e possuir um endereço de e-mail válido. O serviço é destinado aos animais na faixa etária entre 7 meses e 7 anos.

A data, horário, local e preparação e demais detalhes sobre o procedimento serão informados aos tutores após efetivação do agendamento. A apresentação da ficha de agendamento assinada, no dia da castração, é obrigatória, assim como a leitura atenta das orientações pré-cirúrgicas contidas no formulário (ficha), sem isso o animal não será castrado.

Cuidados devido à pandemia

No dia do procedimento cirúrgico é obrigatório usar máscara, manter o distanciamento físico (será permitida apenas uma pessoa junto ao animal) e a constante higienização das mãos com álcool em gel. A pessoa que levar o pet deve ter 18 anos ou mais e portar documento original com foto.

Pessoas com mais de 60 anos ou que integrem o grupo de risco ao coronavírus devem evitar o comparecimento, solicitando a outra pessoa a condução do pet ao local de castração com os documentos necessários.

