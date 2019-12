Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (07/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (07/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:A falta de resultados no amor não deve deixar você triste. Não desista, você ainda vai encontrar a pessoa certa, o importante é que você confie em você, se prepare, cuide de você, tanto no físico como no espiritual, e tenha fé que isso acontecerá.

Dinheiro & Trabalho: As relações sociais que você estabelecer durante este ciclo de aniversário o ajudarão notavelmente no futuro próximo e serão muito produtivas em sua vida financeira. Você tomará as melhores decisões em…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você acabará com as situações embaraçosas que podem ter surgido recentemente em sua vida amorosa, com algo que o incomodou. Emoções fortes podem confundi-lo e fazer você acreditar que se tratava de amor. A verdade é muito diferente, não se engane.

Dinheiro & Trabalho: União, cooperação com colegas. Tudo o que você pode conseguir na profissão graças à ajuda de boas pessoas. Os bons ciclos econômicos estão se aproximando na sua vida financeira e, embora surjam alguns pequenos…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você precisa fazer um esforço superior para que o amor retorne à sua vida, aplicando certas com mudanças na sua vida pessoal, criando novas situações, com novas pessoas, porque tudo estará a seu favor. Participe de grupos que garantem maior mobilidade.

Dinheiro & Trabalho: Você não está satisfeito com o salário que recebe pelo seu trabalho, mas para mudar isso, precisa ser claro em suas reivindicações, em seus objetivos profissionais dentro da empresa. As coisas serão definidas a seu…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É essencial que você e seu parceiro deem prioridade às necessidades do outro. Compreensão e paciência serão a chave para o seu relacionamento avançar, evitando também cometer os mesmos erros do passado.

Dinheiro & Trabalho: Muito em breve o dinheiro necessário chegará às suas mãos para normalizar sua vida financeira e aumentar sua renda. Não dê as costas a esta boa oportunidade que virá em breve associada a uma…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nem tudo é válido, nem tudo é permitido no amor, há certas coisas que não devem ser ditas. Se você está solteiro, prepare-se porque uma pessoa de quem você esperava pouco ou nada, poderia começar a mostrar interesse em você, apenas se deixe levar pelo destino.

Dinheiro & Trabalho: Sua perspectiva de uma ótima situação financeira não será alterada desde que você não implemente mudanças drásticas. As maneiras de ganhar dinheiro mudaram, e você já as percebeu. Exponha suas idéias…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os sentimentos entre os dois já não são valorizados, as prioridades são diferentes, os dois seguem seu próprio caminho e, portanto, não convém manter um relacionamento nessas condições. Livre-se de tudo o que o impede de seguir em direção à felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Uma nova visão no nível profissional é urgente necessária. Maior integração, maior troca de conhecimentos e experiências é o que você precisa para crescer, com bastante entrosamento com seus colegas de…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você precisa se preocupar com o futuro do seu relacionamento amoroso. Seu parceiro não lhe dá o que você precisa e isso o impede de viver feliz, tome então a melhor decisão. Se você está solteiro, algo muito bom está prestes a acontecer no amor, aproveite esta nova oportunidade que a vida lhe oferece.

Dinheiro & Trabalho: Este é o momento de fazer investimentos produtivos, não desperdiçar os recursos que chegam às suas mãos e colocar sua inteligência natural em funcionamento para aumentar seu dinheiro. Força e determinação que garantem…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Agora, o amor é uma realidade em sua vida e o que poderia ter sido estragado está consertado. As decepções do passado não pesam mais, agora você está em melhor disposição para enfrentar sua realidade sentimental e viver estágios intensos, cheios de alegria.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você alcançará conquistas importantes. Crescimento e prosperidade estarão com você, pessoas leais o ajudarão a alcançar seus objetivos. As decisões mais apropriadas serão tomadas no trabalho. Você recebeu…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se seu parceiro oferece um pedido de desculpas e propósitos sinceros de corrigir o mal cometido, a rejeição não faz sentido. Aprenda com os erros do passado, lembre-se de tudo o que aconteceu, seja compreensivo e compassivo.

Dinheiro & Trabalho: Você resolverá todos os seus problemas financeiros. Você começará uma etapa geral de limpeza, em todos os aspectos, interna e externamente, sua situação material tenderá a melhorar. Sua situação profissional para crescer…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém chegará à sua vida amorosa, mas pode não ser a pessoa mais apropriada. Qualquer coisa que você suspeite sobre essa pessoa que lhe interessa romanticamente, talvez seja verdade. Aproveite o tempo necessário para esclarecer as coisas.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de participar de um negócio que não conhece bem, por isso, consulte especialistas profissionais nessa área e, em seguida, tome suas decisões, mas não se jogue no desconhecido sem ter…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O passado deve permanecer em seu lugar, aonde pertence, não o invoque toda vez que ocorrer uma crise no seu relacionamento amoroso. Aprenda a perdoar verdadeiramente, caso contrário, será difícil permanecer como um casal.

Dinheiro & Trabalho: A influência de seu regente com Marte, dínamo de energia, excita muito sua imaginação e criatividade. Coloque essas boas idéias em mente para trabalhar e em pouco tempo você alcançará seus objetivos. Sua experiência…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A imagem que você projeta fará a diferença no amor. Para que a felicidade retorne à sua vida, você terá que se sentir satisfeito consigo mesmo, em plena aceitação do seu entorno e de suas circunstâncias atuais.

Dinheiro & Trabalho: Antes de mudar para outra atividade de trabalho ou modificar o que você faz agora, analise muito bem o que você tem em mãos e não aja emocionalmente. No trabalho atual você crescerá profissionalmente…

