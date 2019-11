Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (20/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Os astros preveem para este dia no plano do amor que os relacionamentos de longo prazo prosperarão. É hora de se comprometer e consolidar seus sentimentos pelo seu parceiro, não pense mais. No campo da família, tudo é satisfatório e a comunicação é boa.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje uma série de pensamentos em sua mente não permitirá que você se concentre em suas atividades laborais, mesmo sabendo que chegou a hora de agir e iniciar o projeto que amadureceu há tanto tempo. Alguém… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você viverá um dia lindo em relação à sua vida emocional. A sexualidade, os prazeres corporais e o contato físico em geral o acompanham nesta temporada em que a Lua o ajuda a fortalecer sua percepção. Com seu parceiro, começará a conhecer outra forma de sentir amor.

Dinheiro & Trabalho:

Ser arrogante com seus colegas de trabalho sobre o desempenho da sua vida só trará problemas de ciúmes, atraindo energias ruins para o seu destino. É importante que aprenda a ser um pouco mais humilde diante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje, poderão surgir possíveis dificuldades embora seu relacionamento esteja bem. Pode tomar assento e conversar de coração para coração com seu parceiro. Tire todas as suas dúvidas e deixe que ele veja que você está lá para superar qualquer contratempo juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Você está realizando ações até o momento desconhecidas e isso será notado. Deseja e deve obter certos resultados em sua vida e, para poder alcançá-los, precisa correr riscos. Trabalhar para si mesmo tem seus prós… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A maneira como você se expressará com seu parceiro durante este dia não será a forma reservada de sempre, mas um aspecto felino que manifestará e exporá a sensualidade que somente ele conhece e desfruta. Use essa energia para dar nova vida ao seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje será ótimo se levantar com o pé direito e engolir o mundo superando qualquer obstáculo. Infinitas possibilidades para melhorar sua situação econômica e de emprego estão à sua disposição, você só precisa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Hoje está previsto que terceiros tentarão se intrometer em seu relacionamento, por meio de opiniões ou conselhos. Lembre-se que o que acontece dentro do casal é íntimo e privado. Não deve dar satisfação a ninguém, proteja a privacidade do casal.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você chegará tranquilamente ao trabalho, mas esse estado de calma terminará rápido, porque sem perceber você estará envolvido em muitas reuniões, tarefas pendentes ou mesmo em alguma onda de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A calma domina seu relacionamento amoroso, mesmo que agora seja sentido um ambiente de crise. Vênus permite combater a discórdia com palavras bonitas. Você deixará de lado as questões mais duras na busca do diálogo e da compreensão mútua.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem sorte de trabalhar em algo que gosta, mas isso não garante que esteja sempre motivado. Pode ser necessário recorrer a uma dose extra de energia para obter forças para concluir um projeto no prazo certo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O que aconteceu na noite passada, que você acordou neste dia cheio de beleza e simpatia? Será o centro da maioria dos olhares e surgirão algumas tentações. Com seu parceiro, vai querer viver o relacionamento de maneira diferente, reinventando seu vínculo.

Dinheiro & Trabalho:

Você é especialista em gastar o mínimo e isso significa que terá que usar o bom senso para enfrentar uma decisão difícil. Quando é hora de gastar algo, não adianta ir empurrando com abarriga, isso deve ser feito. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Seu parceiro está muito atencioso, o convida a tomar banhos relaxantes e assume algumas tarefas domésticas das quais você costuma cuidar. O que acontece é que seu desconforto é óbvio. Ele andou meio desligado, mas agora quer voltar a entrar no eixo.

Dinheiro & Trabalho:

Enfrentar algumas pessoas que não entendem sua maneira de trabalhar será uma das principais chaves na hora de lidar com a sua jornada de trabalho. Tenha cuidado, pois será necessário adotar uma nova estratégia para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você tem muitas ideias que gostaria de aplicar com seu parceiro e terá que encontrar espaço durante o dia para expressar o que deseja e sente, para que a outra pessoa se conecte com você e o apoie em seus planos futuros. O relacionamento vai melhorar muito.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você é um verdadeiro especialista no que faz. Tem umas boas oportunidades que o convertem na pessoa certa para cada uma das tarefas que lhe são confiadas. Você está se ajustando ao cargo de forma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

O ambiente unifica os corações, eles fazem com que vocês sigam na mesma direção. Comprovará que com seu parceiro funcionarão como se fossem uma equipe. Você assumirá com prazer as responsabilidades e um apoiará o outro para enfrentar os perigos da vida.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho pode não ser o que você esperava para hoje. Pequenas variações o forçarão a atender alguns clientes de maneira diferente. As ferramentas podem mudar, mas o resultado final desse processo acabará… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Vai começar o dia muito bem. A Lua lhe dará muita energia e segurança em si mesmo. Todas as suas palavras e ações sairão diretamente do seu coração. Seu parceiro o olhará de forma apaixonada como se tivesse quinze anos. Você também tentará fazê-lo sentir-se amado.

Dinheiro & Trabalho:

Organizar bem o dinheiro que você tem com suas despesas será algo necessário. Vai ser difícil começar a pensar sobre o final do ano e em tudo que tem em suas mãos. Você estará esperando por uma nova etapa… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Entre seu parceiro e você, há um grande equilíbrio. A harmonia é sentida no ambiente e será uma referência para muitos. Aproveite o momento, porque as coisas estão indo melhor do que pensa. Podem começar já, a planificar como vão aproveitar as férias.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho é uma realidade que faz você se sentir especialmente bem, é apaixonado por chegar com a motivação certa para fazer o que mais gosta. Hoje será um daqueles dias em que tudo sairá bem, você terá a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

