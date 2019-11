Com loja em Barueri, Taco Bell lança novo Crispy Chicken com o chef Erick Jacquin

Com loja em Barueri, Taco Bell lança novo Crispy Chicken com o...

Com uma unidade no Shopping Tamboré, em Barueri, o Taco Bell, rede de fast-food com cardápio inspirado na culinária mexicana, acaba de lançar no cardápio brasileiro o Crispy Chicken, novidade que combina a maciez do peito do frango à crocância do empanamento.

Conectando a paixão do chef de cozinha Erick Jacquin pela boa culinária e seus bem-humorados memes com seus bordões “tômpero” e “cocância”, a marca promove ação digital com o apresentador de um dos principais reality shows de gastronomia da TV brasileira, o “Pesadelo na Cozinha”, além de ser um dos jurados do “MasterChef Brasil”, ambos na Band.

A ação de marketing faz alusão ao episódio do reality no qual o apresentador descobriu que um estabelecimento desligava o freezer cheio de carnes todas as noites, o que causou espanto no chef e motivou uma série de memes nas redes sociais.

No vídeo compartilhado ontem à noite (18) no Instagram da marca, o chef recebe a seguinte mensagem da Taco Bell: “Falta de tompero, crocância e freezer desligado? Aqui não”. Na sequência, Erick Jacquin é convidado a experimentar a linha Crispy Chicken.

A Head de Marketing e Inovação da Taco Bell Brasil, Valérie Kalil, fala sobre a conexão da marca com o chef. “A Taco Bell tem como conceito Live Más, que estimula viver uma vida de forma mais leve e divertida. Para nós, o Erick Jacquin traz esse lado humorado da marca na nossa atual janela de inovação, na qual tempero e crocância são imprescindíveis”, comenta.

Sobre o Crispy Chicken

Elaborado com tempero exclusivo Taco Bell, o Crispy Chicken atende todos os tamanhos de fome e oferece três opções de molho especial: barbecue, chipotle ou ranch. Como snack ou acompanhamento, o Griller Crispy Chicken consiste em uma tortilla macia recheada com frango crocante e molho à escolha.

Já o Soft Taco traz uma variação do famoso taco da rede, e é composto por tortilla macia, frango crocante, queijo prato, alface, e molho à escolha. Em formato hexagonal, a Crunchwrap combina a tortilla macia e o frango crocante, queijo prato, alface, tomate, sour cream e um dos três tipos de molhos.

Além das versões individuais, a Taco Bell tem mais duas opções de ofertas. O combo apresenta a Crunchwrap acompanhada de nachos ou fritas e bebida. Para uma experiência mais completa, a box inclui uma Crunchwrap, um Soft Taco, um side de molho à escolha (barbecue, chipotle ou ranch), nachos e bebida. O cardápio pode ser personalizado, com a opção de apimentar ou não o pedido.

Com opções a partir de R$ 8,90, o Crispy Chicken ficará disponível até o início de fevereiro de 2020 em todas as unidades da Taco Bell do país.