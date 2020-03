Horóscopo do Dia | Previsões para esta quarta-feira (01/04)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 01/04. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Para sua paz de espírito, busque o viável, aqueles sonhos que se materializam facilmente em termos de amor. Você espera coisas impossíveis e isso pode ser frustrante, concentre-se em quem quer…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muito “apanhar” você está pronto para o sucesso financeiro, e agora diante dessa crise, você começa o caminho da prosperidade. Como? Trabalhe e aguarde mais um pouco para começar a… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para fazer o amor existir em sua vida, faça algumas mudanças em você. Mas não faça isso como algo apenas para conquistar essa pessoa, mas como uma genuína transformação das profundezas do seu ser…

Dinheiro & Trabalho: Você continua subindo dentro da sua expectativa financeira e se sente mais confiante em seu potencial para aumentar sua economia. Pouco a pouco, você notará como a situação que o preocupava… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não está forte o suficiente para suportar mais uma decepção no amor. O passado ainda cobra seu preço, existem lembranças que só desaparecem com o tempo, portanto, se quer mesmo namorar essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Há possibilidades de um resultado favorável em uma ideia de negócios à distância que ficou paralisada por um tempo e que começará a dar frutos já neste mês. Você estará muito ocupado em uma… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Agora que a Lua está em seu signo, não esqueça os detalhes, os gestos amorosos de sua parte para conquistar a pessoa que ama, mesmo à distância crie surpresas agradáveis que ela vai adorar. Ligue para ela, peça para…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá em breve um dinheiro esperado e, se suas parcerias de negócios anteriores não eram as melhores e sua confiança nas pessoas diminuiu, não precisa pensar que será sempre o mesmo, já… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O novo mês traz novas notícias, você encontra a pessoa que vai lhe fazer feliz e compartilhar grandes momentos com ela será o dia-a-dia da sua vida. Você será envolvido em um tom cativante e a paixão dela…

Dinheiro & Trabalho: Você precisará diversificar seus esforços financeiros em diferentes campos para poder cumprir suas metas financeiras e ganhar mais dinheiro. Não se prenda a uma única empresa se for autônomo… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seus sonhos se materializarão, hoje é um dia de renovação. O que parecia impossível se torna realidade em sua vida e você vai iniciar um relacionamento com uma pessoa que cumpre todas as condições para se tornar…

Dinheiro & Trabalho: Não se desespere e tente se adaptar às realidades que o cercam. Seus planos de última hora mudarão devido a circunstâncias fora de seu controle, mas depois de fazer os ajustes necessários, você… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este não é o momento para reações impulsivas no amor. A pessoa em que você está interessado não se sentiria bem se você forçasse os acontecimentos com ela, vá devagar, aproveite o processo da conquista…

Dinheiro & Trabalho: Devido aos últimos acontecimentos, você tentará traçar um caminho mais bem-sucedido para ganhar dinheiro. Para atingir seu objetivo, você precisa parar de temer mudanças, sair da sua zona… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mesmo pela internet você pode cometer um erro no seu primeiro encontro com a pessoa em que está interessado e que não lhe deixa a mente em paz. Cuidado, seja genuíno, fale o que pensa, mas respeite as…

Dinheiro & Trabalho: Surpresas em termos de dinheiro, você deve estar preparado para um ciclo de prosperidade, para não se deixar levar pela fartura e achar que o dinheiro nunca acaba. Haverá muitas coisas para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Por mais que ela pareça ser tranquila, no amor tenha cuidado com essa pessoa. As reações dela podem surpreendê-lo; tanto negativamente como de maneira positiva já que há um alto componente de instabilidade…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, o sucesso está mais próximo do que você pensa. Há movimentos de dinheiro em seu signo, mas não no momento, mas no desenrolar da próxima semana, e que será muito produtivo… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As questões do amor são sempre importantes para você, especialmente nesse momento. Algo que você sente dentro do seu peito se move em direção a uma pessoa que você conheceu recentemente…

Dinheiro & Trabalho: Embora estes sejam dias difíceis devido às situações irregulares da vida que estão ocorrendo, sua força de vontade e determinação para surgir diante de suas dificuldades serão o motor que… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma nova amizade que surgiu recentemente em seu círculo social o inspirará a fazer algo diferente em sua maneira de se relacionar com ela, mas seja cauteloso no amor, não dê um passo em falso. Essa pessoa é…

Dinheiro & Trabalho: Se você tem dificuldades com sua economia, pouco a pouco, notará como elas serão resolvidas. Não seja impaciente, estes são tempos difíceis, mas também não são eternos e o que o preocupa em… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não pare na frente de obstáculos. Se você está apaixonado por essa pessoa, diga! Hoje seu carisma é forte e sua personalidade está envolvida por uma auréola de tremendo poder. Abra seu coração, deixe as palavras fluírem…

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você deve agir rapidamente. Descubra todos os detalhes ao seu redor e entenda a urgência do momento, há oportunidades sendo criadas e que você não está enxergando e que estão diretamente… Continue lendo o signo Peixes

