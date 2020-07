Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quarta-feira (01/07)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (01/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo do Dia | CÂNCER (21/06 a 21/07)

Pessoas amarguradas ou fracassadas na vida não devem fazer parte das preocupações do canceriano. Você tem muita pena delas, mas não pode resolver a vida de todo mundo. Acaba se esquecendo de suas coisas e mais tarde, acaba se arrependendo.

Horóscopo do Dia | Leão (22/07 a 22/08)

Com muito bom humor o leonino está atravessando uma fase social complicada. Espantado consigo próprio por não deixar a peteca cair, vai ser recompensado a partir de agora. Vai sair mais maduro e pacífico desse turbilhão que irrompeu do nada.

Publicidade

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Reclamar da vida e das coisas não faz o gênero do virginiano que prefere trabalhar e procurar outros caminhos para sair das crises. Entretanto, pode se encontrar sufocado pelas insatisfações de seus colegas de trabalho ou pessoas conhecidas.

Horóscopo de Hoje | LIBRA (23/09 a 22/10)

Na busca pelo par ideal, se a ansiedade aparecer, você poderá fazer a escolha errada. As pessoas que estão a sua volta não se encaixam exatamente no que você está esperando. O tempo é de meditação, e reflexão. Procure ficar em paz consigo.

Horóscopo de Hoje | ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ainda não é o momento para tomar decisões que podem não ter volta. Convites vão aparecer. Atenção para não levar as coisas na base do tudo ou nada nesse período. Procure manter a calma. As conversas poderão ter um caráter mais desafiador.

Horóscopo de SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tentar fazer dietas nesse período pode ser uma tarefa muito árdua. Não deixa sua vitalidade se transformar em impaciência e ansiedade. É melhor evitar situações estressantes e se manter disponível para mudanças de última hora. Sucesso.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Deixe seu lado mental um pouco quieto e sinta as emoções fluírem nesse período. Aproveite para se exercitar, mesmo que seja em casa mesmo. Vai estar de muito bom humor e terá facilidade em realizar suas tarefas com a colaboração de quem está a seu lado.

Horóscopo do Dia | AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Em geral, o aquariano passa por várias mudanças no decorrer de sua vida. Não deixam de ser dolorosas, uma vez que se apega às pessoas, casas e ambientes de trabalho. Evite se estressar emocionalmente e se prepare para uma nova etapa positiva.

Horóscopo do Dia | PEIXES (20/02 a 20/03)

Cozinhar é uma das atividades que o pisciano mais aprecia e que desempenha com perfeição. Entretanto, tem beliscado com muita frequência seus petiscos, o que tem levado a um aumento de peso. A solução é fechar a boca, o que o deixará triste.

Horóscopo de ÁRIES (21/03 a 20/04)

A nostalgia vai tomar conta do ariano, neste período de quarentena ao lado de familiares. Terá ideias realmente inspiradas. Vai colocar em prática aquilo que tanto almejava. Como estará bem sintonizado, perceberá as coincidências.

TOURO (21/04 a 20/05)

Seu lado afetivo está bem aspectável. Fluídos positivos chegam a partir dessa semana. Seu astral vai contagiar todos aqueles que convivem com você. Não abandone o lado profissional, pois você já deixou de trabalhar o suficiente. Muita sorte.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Por mais saúde que você tenha, trabalhar, estudar e cuidar da família pode começar a estressar. O que está pesando é o trabalho. Brilhar em todas as posições não indica competência. Pondere e escolha o que é melhor. Vai se sentir aliviado.

…

Leia também: Moradora de Alphaville agredida em restaurante já passou por 4 cirurgias no rosto