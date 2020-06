Moradora de Alphaville agredida em restaurante já passou por 4 cirurgias no rosto

Agredida em janeiro em um restaurante no Jockey Club, em São Paulo, a corretora de imóveis Milka Borges, moradora de Alphaville, já passou por quatro cirurgias no rosto para reparar as sequelas do ataque.

Nas redes sociais, ela tem mostrado a evolução do tratamento. “Evolução da minha cicatrização após quatro procedimentos cirúrgicos, e ainda não acabou! Em evolução…”, postou Milka no Instagram.

A moradora de Alphaville conta que foi atacada pela modelo Fernanda Bonito, que jogou um copo de vidro nela após uma discussão no banheiro. A agressora é companheira do irmão do dono do restaurante onde ocorreu o ataque.

Mesmo após as cirurgias, a corretora de imóveis vai ficar com cicatrizes, segundo médicos. Foi registrado boletim de ocorrência na 34º DP, na Vila Sônia, em São Paulo, onde o caso é apurado. Milka espera que a agressora e os cúmplices sejam punidos.

“Olho para trás, e vejo que poderia ter morrido! Graças ao amor de Deus e a sua misericórdia, tive uma nova oportunidade de viver, e levarei como princípio para essa nova vida, o dever de lutar por justiça”, afirma Milka Borges. “No dia 11/01/2020 eu renasci, e nesse dia, Deus me mostrou que fui escolhida, separada e designada para cumprir os seus propósitos aqui na terra na minha vida!”, completa.