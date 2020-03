Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta terça-feira (17/03)

Horóscopo do Dia. Confira as previsões dos astros para todos os signos nesta terça-feira (17/03).

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje a dinâmica afetiva com seu parceiro será muito bem gerenciada por você. Vão viver um dia muito agradável, onde a sexualidade será cheia de fantasia e interessante. Se sentirá livre para explorar novas experiências dentro do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Os astros preveem para o seu campo econômico um momento de grande dinamismo, em que sua vida profissional e financeira será muito útil e produtiva. A influência do seu planeta regente… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No amor, conversas interessantes com seu parceiro o estimularão mais do que carícias. Mas você entenderá imediatamente quais são as necessidades dele, o que será ótimo para vocês se entenderem melhor. Apenas cuidado, porque se não controlar, pode falar demais.

Dinheiro & Trabalho: Economicamente, a previsão dos astros indica um momento em que você deve identificar a melhor maneira de gerenciar seu dinheiro. Se acha que as coisas não estão indo como gostaria, pare… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os Astros preveem que hoje os assuntos do coração ocuparão o primeiro lugar na sua lista de prioridades. Uma corrente amorosa de bons desejos o invadirá e desejará compartilhá-lo com seu parceiro. Estará mais atencioso, carinhoso e disposto a fazer tudo o que ele lhe pedir.

Dinheiro & Trabalho: As energias são favoráveis para você iniciar negócios ou investir naquilo que considera seguro. Coletará todos os dados necessários antes de dar o pulo. Mas, quando o fizer, o sucesso será garantido. Sua… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sentirá a necessidade de comunicar ao seu parceiro que precisa de espaço e alguma margem de liberdade para realizar seus projetos. Se você puder falar adequadamente e mostrar seus objetivos pessoais, o relacionamento será enriquecido com isso.

Dinheiro & Trabalho: Com relação às finanças, os astros preveem prosperidade. Tal vez seus ganhos venham de investimentos e negócios que lhe trarão mais dinheiro do que o esperado. É hora de comemorar! Na esfera… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Está previsto um dia de sorte para os assuntos do coração. Vai se sentir mais próximo da pessoa amada. Os dois planejarão atividades juntos e farão planos de curto prazo e sentirão como a união de vocês é sólida e satisfatória. Aproveitem cada minuto um ao lado do outro.

Dinheiro & Trabalho: Com relação à sua economia, os astros preveem que você conseguirá pagar as contas que lhe tiram o sono, o que lhe dará uma grande trégua no que diz respeito a investir seu dinheiro para aumentar… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sente o desejo de gritar aos quatro ventos como está feliz no momento, a enorme cumplicidade que tem com seu parceiro e todo o amor que há em sua história comum. Por que não começa hoje a mostrar sua história, se é tão bonita? Viva as coisas como o seu coração dita, vá de cabeça erguida e não tenha medo de amar.

Dinheiro & Trabalho: Suas atividades profissionais ocuparão grande parte do seu tempo, demais para o seu gosto. Desejará ter mais momentos livres para abraçar seus hobbies, ou simplesmente se dedicar ao descanso… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As pequenas coisas da vida o satisfazem completamente. Com muito prazer, você poderá desfrutar do que tem e conseguiu com seu parceiro. Terá uma grande capacidade de lidar com o inesperado e, graças a isso, você levará as coisas com muita filosofia.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe ensinarão a ser um colega de trabalho melhor e um excelente aprendiz para quem tem mais conhecimento e experiência do que você. Lembre-se de que deve aprender a andar… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As melhores influências dos astros lhe darão a oportunidade de fortalecer ainda mais os laços matrimoniais. Não perca nenhuma ocasião para abordar seu parceiro e lhe dizer o quanto você é apaixonado e ama ele. Sua vida amorosa deve se destacar agora, você merece.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, as estrelas pedem que você entre em contato com a realidade, enquanto ainda sonha com as muitas possibilidades que sua vida profissional tem. Você é muito habilidoso e curioso… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você se deixará levar pelo vento da paixão e procura os prazeres com seu parceiro para tornar seu dia mais bonito. Terá a sensação de que tudo está funcionando muito bem, que tudo é felicidade. Seu nível de energia aumenta, aproveite para melhora o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A atmosfera profissional o convida a abraçar sua verdadeira vocação, aquela que você não desenvolve completamente por medo do que os outros dirão, ou porque pensa que está em um mercado… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A lua entra no seu signo e, portanto, você sentirá mais facilidade para demonstrar seus sentimentos ao seu parceiro e alcançará o entendimento mutuo no relacionamento. Sua sensibilidade aumentará e você espera uma reciprocidade por parte da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Você estará com uma energia muito positiva em sua área de investimentos, finanças e poder social. Terá uma mente muito intuitiva, mas também muito ágil quando se trata de entender… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está recebendo a influência favorável dos astros no campo do amor, tudo lhe será dado facilmente. Poderá compartilhar o melhor de si com seu parceiro. O vínculo do casal será fortalecido por um desejo renovado de conhecer e melhorar o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A influência do sol na área de sua economia deve, em princípio, ajudá-lo a ter sucesso em sua vida profissional. Mas para chegar ao topo da montanha, você terá que lutar muito, nem tudo será fácil… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É previsto um dia um dia cheio de manifestações de amor, tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem é solteiro, o amor aparece em suas vidas ao longo do dia. Se você tem parceiro, viverá momentos muito lindos e agradáveis com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, os astros preveem que você está em um período de muito movimento. Além disso, sua mente está muito ágil, assim, não lhe faltarão oportunidades de encontrar bons… Continue lendo o signo Peixes

