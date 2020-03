Deputado de Osasco está com coronavírus

O deputado estadual Ataíde Teruel, que tem base eleitoral em Osasco, foi diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19). Ele usou suas redes sociais para compartilhar a informação com seus seguidores e eleitores.

“Esses três últimos dias foram muito difíceis, os sintomas foram muito fortes, febre alta, muitas dores de cabeça, corpo dolorido e coriza”, descreve o deputado.

Ele faz ainda um alerta: “Não dá para achar que a gente não vai ser infectado, temos sempre que seguir as recomendações”, e completa com as recomendações do Ministério da Saúde, de higienizacão das mãos e isolamento social.

O Portal Visão Oeste conversou com a assessoria do deputado, que disse que ele está em casa, em isolamento, conforme a orientação médica.

Filho, Fábio Teruel reclama de medida do Hospital Albert Einstein

Também nas redes sociais, o filho de Ataíde, radialista Fábio Teruel, ao comentar o diagnóstico do pai, reclamou do procedimento adotado pelo Hospital Albert Einsten. Mais cedo, o hospital anunciou que não fará mais testes em todos os pacientes, apenas naqueles casos mais graves.

“Se o Albert Einstein está adotando esse procedimento, imagine a rede pública em geral? Com essa apuração negligenciada, nós NUNCA saberemos de fato os números reais do avanço da doença em nosso País”, questionou Fábio na postagem (veja a reprodução da postagem completa abaixo).