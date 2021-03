Hospital Geral de Carapicuíba abre vagas de emprego

O Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) está com vagas temporárias de 6 meses abertas para profissionais da saúde no atendimento à covid-19. As candidaturas serão de 9 a 15 de março, exclusivamente pela internet.

Vagas de emprego no Hospital Geral de Carapicuíba:

Enfermeiro (especialização e/ou experiência comprovada em UTI adulto, Pronto-Socorro ou enfrentamento à Covid-19)

Fisioterapeuta (Especialização com Cardiorrespiratória)

Técnico de Enfermagem (experiência comprovada em UTI adulto, Pronto-Socorro ou enfrentamento à Covid-19)

Nutricionista Clínica (Especialização em nutrição clínica)

Farmacêutico Clínico (Especialização em farmácia clínica)

Psicólogo Hospitalar (CRP ativo)

Assistente Social (Conselho ativo)

Auxiliar de Serviços Gerais (Ensino Fundamental completo, desejável experiência em higiene e limpeza na área da saúde)

Auxiliar Administrativo (Ensino Médio completo, desejável experiência em atendimento na área da saúde).

Os interessados nas oportunidades devem encaminhar o currículo para o e-mail selecao.hgcarapicuiba@cejam. org.br ou cadastrar no Portal Cejam.