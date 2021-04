Idoso que estava desaparecido é encontrado em supermercado em Osasco

O morador de Osasco Lorival Ramos, mais conhecido como Orinho, de 71 anos, foi encontrado na noite desta terça-feira (6), em um supermercado localizado em Presidente Altino. O idoso, que sofre com Alzheimer, estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (5).

publicidade

“A gente acabou de encontrar o Lorival. Graças à publicação de vocês, as pessoas reconheceram ele e entraram em contato com a gente. Estamos muito felizes porque ele está bem”, declarou Célia Bareiro, mãe de uma filha do osasquense, ao Visão Oeste.

Orinho, que mora no Jardim das Flores, estava andando pela rua Oswaldo Collino, em Presidente Altino, quando populares notaram que ele estava perdido, o reconheceram e encontraram em contato com os seus familiares.

publicidade

“Ele está bem. Um pouco debilitado, mas graças a Deus, não aconteceu nada grave e já está com a gente”, concluiu Célia, que também agradeceu a todos que compartilharam e ajudaram nas buscas.