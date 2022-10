Incêndio atinge barracos em comunidade de Carapicuíba

Ao menos 20 barracos na comunidade da Savoy, em Carapicuíba, foram atingidos por um incêndio de grandes proporções, nesta quinta-feira (6). Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 14h10, na rua Pérola do Oeste. Oito viaturas foram mobilizadas para apagar as chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, que faz o trabalho de rescaldo no local.

Também foi solicitado o apoio da Enel e da Defesa Civil de Carapicuíba na ocorrência.

Atualizando a oc das 14h10 Fogo em comunidade, Rua Pérola do Oeste, 33 – área Rural / Carapicuíba, 8 vtrs, sem vítima, pelo local CB combatendo o incêndio, solicitando o apoio da Enel e Defesa Civil, pelo local fogo em 20 barracos extinto pelo CB e em fase de rescaldo #193I. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 6, 2022