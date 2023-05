Incêndio de grandes proporções que destruiu loja no Centro de Barueri é controlado

O incêndio de grandes proporções que destruiu a loja de variedades SuperBig, no Centro de Barueri, na noite desta terça-feira (2), foi controlado. Não houve vítimas.

publicidade

As informações são da Prefeitura de Barueri, que divulgou uma nota oficial nas redes sociais por volta das 23h35. “Estão sendo feitos os trabalhos de rescaldo no local”, diz o comunicado.

Segundo a administração municipal, a Defesa Civil montou um prosto de atendimento para prestar apoio à ocorrência. A Secretaria de Mobilidade Urbana também está no local, onde algumas vias foram interditadas. Neste momento, a Henriqueta Mendes Guerra está liberada apenas no sentido do Jardim Belval.

publicidade

Foram mobilizados ao menos 60 homens do Corpo de Bombeiros e 18 viaturas para conter as chamas, que se alastraram rapidamente pelo estabelecimento comercial. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.