Inscrições no processo seletivo com vagas de estágio em Itapevi vão até amanhã (20)

Termina nesta segunda-feira (20) o prazo para as inscrições no processo seletivo que visa preencher 20 vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi. A bolsa-auxílio varia entre R$ 800 e R$ 1.300.

São oferecidas oportunidades nas carreiras de Direito (10 vagas), Administração de Empresas (5), além de vagas em Pedagogia, Serviço Social, Rede de Computadores, entre outras áreas. Das vagas oferecidas, 10% serão destinadas às pessoas com deficiência. Haverá ainda a formação de cadastro reserva.

A carga horária do estágio na Prefeitura de Itapevi será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, das 8h às 17h. O valor da bolsa-auxílio será de R$ 800 para estudantes do 1º ao 4º semestre; R$ 1.000 para alunos do 5º ao 6º semestre e R$ 1.300 para estudantes que estejam cursando a partir do 7º semestre. Os selecionados receberão auxílio transporte de R$ 100 por mês.

Inscrições no processo seletivo com vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi:

As inscrições serão recebidas somente via internet até esta segunda-feira (20), pelo site www.ciee.org.br, na aba “Estudantes”. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de ensino de nível superior.

Mais informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Itapevi estão disponíveis na página 107 da Edição nº 970 do Diário Oficial.