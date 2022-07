Inscrições no vestibular da Fatec vão até quinta-feira (7)

Foram prorrogadas até às 15h de quinta-feira (7) as inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual. Em Osasco e região, são ofertadas 1,5 mil vagas para este segundo semestre de 2022.

Na região, a Fatec tem unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba, que oferecem mais de 10 cursos gratuitos. Entre os cursos oferecidos estão logística, gestão de tecnologia da informação, gestão financeira e design de mídias digitais.

As inscrições devem ser feitas no site vestibularfatec.com.br até ás 15h de quinta-feira (7). A taxa de inscrição é de R$ 91. Já a avaliação será realizada no dia 17 de julho.

