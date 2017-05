Inscrições para 60 vagas no Programa de Auxílio Desemprego vão até esta terça, 16

Inscrições para 60 vagas no Programa de Auxílio Desemprego vão até esta...

As inscrições no processo seletivo para 60 vagas de bolsas no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego da Prefeitura de Carapicuíba vão até esta terça-feira, 16. O valor da bolsa auxílio é R$ 724 mensais.

As inscrições, que começaram dia 10, podem ser feitas das 9h às 15h, na Prefeitura: avenida Presidente Vargas, 280, Vila Caldas.

Um dos requisitos para concorrer é morar em Carapicuíba há pelo menos dois anos. É preciso apresentar documentos como RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência, entre outros.

Funções

De acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, os beneficiários do programa participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, destacando-se as atividades relacionadas à limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças e manutenção dos próprios públicos municipais.

As oportunidades são remanescentes de seletiva realizada no início do ano.

Mais informações neste link ou pelo telefone 4164-5500.