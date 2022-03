Itapevi abre mais de 500 vagas em modalidades esportivas para crianças e adultos

A Prefeitura de Itapevi abriu as inscrições online para seis modalidades esportivas do programa Mais Esportes. As vagas são tanto para crianças como para adolescentes e adultos.

Os interessados devem acessar o link https://maisesportes.itapevi.sp.gov.br. As vagas são limitadas.

Atualmente, as atividades estão sendo ministradas em seis polos espalhados pelo município, que atendem a 750 alunos.

Ainda há 506 vagas para as seguintes modalidades:

CIE (Centro de Iniciação ao Esportes) – Rua Turiaçú, 8 – Cohab/Alto da Colina: 18 vagas de atletismo, 88 vagas de judô, 47 vagas de futsal, 12 vagas de vôlei, e 6 de ginástica artística.

Arena Parque – Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, Vila Nova Itapevi): 89 vagas de futebol misto.

Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto – Rua Bambina Amabile Chaluppe, 492 – Amador Bueno: 67 vagas de futsal.

Cemeb Dra. Zilda Arns Neumann – ua Helena Abreu da Silva, 310 – Jardim São Carlos: 15 vagas de ginástica artística e 99 de Combattenco.

Cemeb Professor Jossei Toda – Rua Colorado, 116 – Vila Santa Rita: 65 vagas de Combattenco.

Os alunos recebem ensinamentos práticos e teóricos, em atividades de aproximadamente uma hora de duração, realizadas pela manhã e tarde, duas vezes na semana. O material é fornecido pela Prefeitura e o aluno precisa estar usando roupas adequadas para a modalidade, que permitam a movimentação livre pelo espaço.

No ato da inscrição, o aluno saberá via sistema os dias e horários das modalidades esportivas selecionadas. O sistema só permitirá realizar inscrições em até três modalidades distintas, que não confrontará com outra, nos mesmos dias e horários.

No site, serão solicitadas informações pessoais dos interessados, como: nome completo, RG, CPF, e-mail, endereço, telefone para contato e comprovante de endereço. O próprio sistema será capaz de cruzar os dados informados e verificar se o aluno está apto ou não a participar da modalidade e se há vagas disponíveis na turma.

Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria de esportes e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones 4141-1606 ou 4774-5927.