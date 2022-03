Bandidos são atropelados após tentativa de assalto a motorista em Osasco

Dois indivíduos foram atropelados após tentarem assaltar o motorista de um carro, no Bela Vista, em Osasco. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (11), na Avenida Santo Antônio.

Câmeras de monitoramento registraram a ocorrência. Nas imagens, é possível ver quando os criminosos se aproximam do veículo, por volta das 19h49. Na tentativa de assaltarem o condutor, os criminosos são surpreendidos por ele, que passa por cima da moto e os atropela.

Mesmo após terem sido atingidos, os indivíduos conseguiram fugir do local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou, no entorno, um revólver calibre 32 com a numeração raspada e cinco munições. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.

