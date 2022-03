Criminosos assaltam lotérica, tentam fugir e acabam presos em Osasco

Dois indivíduos foram presos pela Polícia Militar após assaltarem uma lotérica, no Jardim das Flores, em Osasco, na tarde desta segunda-feira (14).

Uma equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada para atender a ocorrência, na avenida das Flores. Na lotérica, as vítimas do assalto relataram que os criminosos haviam fugido e passaram as características dos indivíduos aos policiais.

Durante patrulhamento e buscas no entorno, os policiais se depararam com os suspeitos, que largaram uma sacola no chão e tentaram fugir. Eles foram detidos em seguida.

Na sacola, foram encontrados um revólver e R$ 437 que teriam sido roubados na lotérica. Com eles, a polícia também localizou um celular que havia sido roubado e uma corrente de ouro.

Os indivíduos foram encaminhados ao 1° DP de Osasco, onde o caso foi registrado, e permanecem à disposição da Justiça.

