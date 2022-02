Itapevi vai ganhar posto do Poupatempo

O município de Itapevi receberá uma unidade do Poupatempo. Anúncio foi feito pelo governador João Doria (PDSB), durante entrega da primeira Etec da cidade, nesta quinta-feira (17).

O posto de atendimento beneficiará 240 mil habitantes, com capacidade para realizar 240 atendimentos por dia. O investimento do Estado será de R$ 250 mil. “Com a futura unidade do Poupatempo, os cidadãos do município e entorno poderão resolver suas pendências do dia a dia com mais praticidade”, disse Doria.

Iniciativa será viabilizada por meio de convênio entre o governo estadual e a Prefeitura, responsável por indicar local para a implantação da unidade. A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.

Na região, há postos do Poupatempo nas cidades de Osasco, Carapicuíba e Cotia. Em maio do ano passado, o governo estadual anunciou que as cidades de Santana de Parnaíba e Jandira também receberão uma unidade. No estado de São Paulo, são 113 postos em funcionamento.