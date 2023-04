Jandira terá 2 novos processos seletivos na próxima semana com mais de 60 vagas

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na próxima semana dois recrutamentos, totalizando em 64 vagas.

Um será destinado para os cargos de Motorista D e Servente de Obra e o outro para Auxiliar de Operações.

O processo seletivo para as funções de Motorista D e Servente de Obra será na quinta-feira (4) e o recrutamento para Auxiliar de Operações será realizado na sexta-feira (5).

Confira as informações sobre casa seletiva:

4/5, às 9h – Processo seletivo para Motorista D e Servente de Obra – 14 vagas, sendo 3 para Motorista D e 11 para Servente de Obra.

Requisitos para Motorista D:

Somente homens

Idade: entre 24 e 50 anos;

Experiência: 1 ano;

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Curso MOPP;

É necessário ter disponibilidade de horário;

Benenfícios:

Salário: R$ 2.103,79 (após 3 meses: R$ 2.288,91);

VT (vale-transporte)

VR (vale-refeição)

VA (vale-alimentação)

Auxílio combustível

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida.

Requisitos para Servente de Obra:

Somente homens

Idade: entre 20 e 50 anos;

É necessário ter disponibilidade de horário;

Não precisa ter experiência.

Benefícios:

Salário: R$ 2.103,79 (após 3 meses: R$ 2.288,91);

Benefícios: VT (vale-transporte);

VR (vale-refeição);

VA (vale-alimentação);

Auxílio combustível;

Plano de saúde e odontológico;

Seguro de vida.

5/5, às 8h – Processo seletivo para Auxiliar de Operações – 50 vagas.

Requisitos:

Sexo: masculino e feminino;

Idade: entre 18 e 50 anos;

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Residir em Jandira, Carapicuíba, Itapevi ou Osasco;

Não precisa de experiência.

Horário de trabalho: das 6h às 14h20, das 14h às 22h20 ou das 22h às 5h45.

Benefícios:

Salário: R$ 1.559,00;

Benefícios: VT (vale-transporte);

VR (vale-refeição);

VA (vale-alimentação);

Cesta básica;

Plano de saúde e odontológico;

Seguro de vida;

Premiações.

Os candidatos deverão comparecer nos dias e horários informados de acordo com a oportunidade de interesse na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes, com os seus respectivos documentos pessoais com foto e currículos atualizados.