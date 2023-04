Osasco terá Passeio Ciclístico do Trabalhador neste domingo (30)

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco (Serel) realiza nesse domingo (30), o Passeio Ciclístico do Trabalhador.

A concentração será às 8h30 na Avenida Narciso Sturlini, no estacionamento da Prefeitura, com saída prevista para às 9h30.

Além do passeio, com trajeto de 19 km, serão ofererecidas diversas atividades na concentração, como danças e patinação ministradas por professores que compõem a equipe da Serel. A equipe do Adreninline, um dos apoiadores da ação, fará empréstimo de patins para quem desejar participar da atividade e estiver sem o equipamento.

O passeio ciclístico conta ainda com o apoio da Decathlon e do Barba Bikes.

“O passeio é tradicional na cidade. Esse ano estamos com algo a mais, pois além dos amantes do pedal, vamos incluir outras atividades simultâneas. A ideia é sempre abranger mais gente”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.