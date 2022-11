Jogos Adaptados da Terceira Idade começam amanhã (9) em Osasco

A Secretaria de Assistência Social (SAS) de Osasco realiza nos dias 9, 10 e 11 de novembro a 27ª edição do Fejati – Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade. A abertura dos jogos será amanhã (9), às 8h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

O tema do Fejati desse ano é “Idoso, um jovem que deu certo” e o evento vai contar com a participação das secretarias de Esportes e de Cultura de Osasco, além de várias entidades do município, entre elas ACIMO (Associação Comunitária de Idosos do Municipio de Osasco), ACM (Associação Cristã de Moços), Anoscar (Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo), Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila Yara, Dançando no Parque, Kolping, SESC (Serviço Social do Comércio), CATI (Centro de Atenção a Terceira Idade de Osasco) e os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Veja a programação completa:

Abertura do FEJATI

Quarta-feira (9)

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Horário: 8h

Marcha dos Cabeças Brancas

Quinta-feira (10)

Local de concentração: Estação Comandante Sampaio – Av. dos Autonomistas, 4970, Km 18.

Horário: 8h

Das 9h às 12h – atividades e jogos na Praça do Samba e no CRAS Km 18 (Rua Vitório Tafarello, 578).

Encerramento do FEJATI com Baile da Terceira Idade

Sexta-feira (11)

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18

Horário: das 14h às 17h